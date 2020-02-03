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Bursa’da 24 okul yıkılıyor...Öğrenciler bugün son kez yıkılacak okullarına gitti

Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinde Bursa’da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 24 okulun yıkılmasına karar verdi. Bugün o okulların öğrencileri okullarına son kez gitti. Okul yöneticileri, öğrenci ve velilere tebligat yaparak bugünden itibaren başka okullarda eğitim göreceklerini açıkladı.

IHA03.02.2020  09:43 - Güncelleme: 03.02.2020  09:43

Yapılan incelemeler sonucu Bursa’da 24 İlk, orta ve lisenin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucu bu okullar hakkında yıkım kararı çıktı. Velilere çocuklarının öğrenim gördüğü okullarıyla ilgili bilgi verilirken öğrenciler bugün son defa okullarına gitti.

Çocuklarını son kez okula getiren veliler; ’’Okulumuz başka bir yere taşınacak diye üzgünüz, ancak depreme dayanıklı okula taşındıkları için mutluyuz. Biz okulun taşınmasını cuma günü öğrendik, bugün çocuklarımızı son kez okula getirdik’’ dedi.

Bursa’da 24 okulun yıkılacak listesi şöyle "Gemlik Atatürk İlkokulu A bloğa, Gemlik Zübeyde Hanım Anaokulu Cumhuriyet İlkokulu ve Halitpaşa İHO’ya Karacabey Cumhuriyet İlkokulu C blok ve Adnan Menderes Ortaokuluna, Karacabey 14 Eylül Ortaokulu B bloğa, Kestel Musa Fırat Coşkun Ortaokulu A bloğa, Mudanya Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu A bloğa, Mustafakemalpaşa Yalıntaş Ortaokulu A bloğa, Nilüfer Nedim Öztan İlkokulu NOSAB İlkokuluna, Orhangazi Erenlen M.T.A.L. Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna, Orhangazi Atatürk İlkokulu A bloğa, Orhangazi Sölöz Ortaokulu Gürleler İlkokuluna, Osmangazi Hürriyet Anadolu Lisesi A bloğa, Osmangazi Hüma Hatun MTAL Bahadır Aydın Ortaokuluna, Osmangazi Merinos İlkokulu Atatürk Anadolu Lisesi’nin B bloğa , Osmangazi Sönmez İlkokulu Şehit Doğan Sevinç Ortaokuluna, Osmangazi Sönmez İmam Hatip Ortaokulu Kamil Sarıaydın İlkokuluna, Osmangazi Yunuseli Hacı Naciye Kanaliçi İlkokulu 23 Nisan Ortaokuluna, Osmangazi Mithatpaşa İlkokulu Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi’ne, Osmangazi Başaran İlkokulu Kırcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yenişehir Akçeşme İlkokulu TOKİ Orhangazi Ortaokuluna, Yıldırım Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi A, B ve C blokları Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesine, Yıldırım Namazgah İhsan Dikmen İlkokulu Emir Buhari Ortaokuluna, Yıldırım Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu B blok, Ali Rıza Bey İmam Hatip Ortaokuluna, Yıldırım Şerif Artış İlkokulu B blok, A bloğa taşınacağı bilgisi verildi.

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığa ilişkin değerlendirme

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