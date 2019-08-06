Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 'kaçak ve sahte alkolle' mücadele kapsamında il genelinde denetim yaptı. 304 personel ile gerçekleştirilen denetimde 201 alkollü işletmeye eş zamanlı baskın düzenlendi. 2 bin 237 kişinin GBT sorgusu yapılan denetimde farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

Denetimde 2 işletmede 24 litre kaçak alkollü içecek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Kaçak içki bulunduran işletme sahipleri hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet ve 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları ile 213 Sayılı Vergi Usül Kanunu kapsamında işlem yapıldı.