Bursa'da 34 kişi tutuklandı

DHA 20 Ocak 2022 Perşembe 09:39 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:39

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ocak'ta Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşık bin polisin görev aldığı operasyonda, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Kapılar koçbaşı ile kırılıp girilen evlerde 42 kişi gözaltına alındı.

Operasyon anında drone kullanıldı

Drone da kullanılan operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde arama yapıldı. Narkotik köpekleri Galya, Rona ve Fırtına'nın da kullanıldığı aramalarda 1 kilo metamfetamin, 50 gram bonzai, 150 gram esrar, yeşil reçeteye tabii 30 ilaç, 6 ruhsatsız tabanca 69 mermi, 3 ruhsatsız tüfek ile 30 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 34'ü 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

