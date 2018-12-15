Bursa'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Mudanya'nın Altıntaş Mahallesi'nde saat 12.26 sıralarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından 3,9 olarak açıklanan depremin 5,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Ayrıca deprem Bursa'nın merkez ilçelerinde de hissedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.