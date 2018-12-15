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Bursa'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Mudanya'nın Altıntaş Mahallesi'nde saat 12.26 sıralarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından 3,9 olarak açıklanan depremin 5,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Ayrıca deprem Bursa'nın merkez ilçelerinde de hissedildi.

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