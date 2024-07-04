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Bursa'da 4 katlı binada yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastanede tedaviye alındı.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 06:59 - Güncelleme:
Bursa'da 4 katlı binada yangın
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İlçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Binayı saran duman sebebiyle 3 ve 4'üncü katta mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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