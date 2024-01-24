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Bursa'da 500 polisin katıldığı huzur uygulamasında polisler sıkı denetim gerçekleştirdi

Bursa'da 500 polisin katılımıyla düzenlenen 'huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alınırken, trafik kurallarını hiçe sayan 37 araç sürücüsüne 152 bin lira idari para cezası uygulandı. 3 araç ise trafikten men edildi.

IHA24 Ocak 2024 Çarşamba 09:52 - Güncelleme:
Bursa'da 500 polisin katıldığı huzur uygulamasında polisler sıkı denetim gerçekleştirdi
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 500 polisin katılımıyla Kestel ve Gürsu ilçelerinde vatandaşların can ve mal güvenliği korumak amacıyla 'huzur' uygulaması yaptı. Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şubeleri ile Gürsu ve Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 500 polis uygulamada görev aldı. Ekipler, ara sokaklar, metruk bina ve umuma açık yerlerde denetimleri sıklaştırdı. Denetimlerde 2 bin 681 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması olan 7 kişi gözaltına alındı. Ekipler şüpheli şahısların üzerinde yaptıkları aramada ; 2 adet ruhsatsız, 1 adet kurusıkı tabanca, bir miktar esrar ve bonzai ele geçirdi.

TRAFİK TERÖRÜNE MÜSAADE EDİLMEDİ

Öte yandan trafik polis ekipleri tarafından yapılan sabit yol uygulamasında da 882 araç kontrol edilirken, 37 araç sürücüsüne toplam 152 bin 076 lira para cezası uygulandı, 3 araç da trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapıldığını, ara vermeden devam edeceğini bildirdi.

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