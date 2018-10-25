Bursa'da 60 bin liralık 'Varis' operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 34 plakalı bir araçla uyuşturucu madde ticareti yapılacağı istihbaratını aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Bursa-Yalova kara yolunda seyir halinde olan 34 plakalı araç Orhangazi'nin Gedelek Mahallesi mevkiinde durduruldu. Jandarma ekipleri ve narkotik madde köpeği Varis'in aramlarında söz konusu araç içerisinde yaklaşık 60 bin TL değerinde 995 gram plaka halinde esrar ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.