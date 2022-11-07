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Bursa'da 70 adrese eş zamanlı operasyon

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda belirlenen 70 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı. 1700 polisin katıldığı operasyona 3 İHA ile 1 helikopter ile destek verildi. Ekipleri operasyona Bakan Soylu uğurladı.

DHA7 Kasım 2022 Pazartesi 07:24 - Güncelleme:
Bursa'da 70 adrese eş zamanlı operasyon
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Bursa'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönetiminde 'Kökünü Kurutma Operasyonu' gerçekleştirildi. Bin 700 polisin katıldığı, 3 İHA ile 1 helikopterin destek verdiği narkotik operasyonunda, 70 adrese baskın düzenlendi.

Bursa'da, önceden belirlenen 110 şüpheliye yönelik 70 adrese şafak vakti eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı. 'Kökünü Kurutma' adı verilen operasyona, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor. Bin 700 personelin görev aldığı operasyona 1 helikopter ve 3 İHA ile havadan destek veriliyor. Operasyonda 9 narkotik dedektör köpeği de aramalara katılıyor.

Ekipleri operasyona uğurlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Yönetim Merkezi'nde operasyonu bizzat takip etti. (DHA)

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