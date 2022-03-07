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Bursa'da 71 parça tarihi eser satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Bursa'da 71 parça tarihi eseri satmaya çalışan 3 kişi, müşteri gibi davranıp kendileriyle irtibata geçen jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

DHA7 Mart 2022 Pazartesi 10:01 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:01
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Jandarma Suç Araştırma Timleri, Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için müşteri arayan S.Ş., A.B. ve F.Ö. ile irtibata geçti. Müşteri gibi davranan ekipler, tarihi eserleri kendilerine satmak isteyen şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin yanlarında bulunan Bizans dönemine ait 48 gümüş ve bronz sikke, çeşitli ebatlarda 12 takı ile 5 ok ucu, tarihi eser niteliğinde 3 obje ve 3 elmasa el kondu. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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