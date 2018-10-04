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Bursa'da avlanma boyutlarının altında olan 13 ton balığa el konuldu

Av yasağının kalktığı 1 Eylül’den itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesi Hikmet Şahin Kent Hali’nde su ürünleri denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım A.Ş. ekipleri, bu güne kadar asgari avlanma boyutlarının altında olan ve halk sağlığı için tehdit oluşturan toplam 13 bin 393 kilo balığa el koydu. Balıkların, 9 bin 825 kilosu imha edildi.

  • DHA
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Av yasağının kalkmasıyla birlikte Hikmet Şahin Kent Hali’ndeki Balık Hali’nde başlayan hareketlilik devam ediyor. Kent halinin işletimini yapan Tarım A.Ş. ekipleri, bir taraftan balıkçıların avlanma kurallarına uymalarını sağlamak, diğer taraftan da halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak amacıyla denetimleri aralıksız sürdürüyor.
 
Tarım A.Ş. Su Ürünleri Birimi tarafından önceki gün yapılan denetimlerde avlanması yasak tür olan 80 kilo ağırlığındaki 1 adet orkinosa da el konuldu.
 
Bu arada avlanma sezonunun başladığı 1 Eylül tarihinden bu yana el konulan balık miktarı 13 bin 393 kiloya ulaştı. Bu balıklardan, insan tüketimi ve sanayi hammaddesi olarak kullanılmasında sakınca olduğu yönünde rapor verilen 9 bin 825 kilosu imha edilirken, kalan 2 bin 568 kilosu ise kamu kurumlarına sevk edildi.

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