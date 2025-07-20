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Bursa'da bariyere saplanan araç hurdaya döndü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde demir bariyere saplanan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 10:09 - Güncelleme:
Bursa'da bariyere saplanan araç hurdaya döndü
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Şevki A. idaresindeki 06 YY 320 plakalı otomobil, Değirmenönü Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Kazanın şiddetiyle aracın ön alt kısmından giren bariyer, bagajdan çıktı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hayrican P, otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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