İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8047
  • EURO
    7,6791
  • ALTIN
    373.322
  • BIST100
    108891
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da bin polisin katılımıyla ''şafak vakti'' uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Güncel

Bursa'da bin polisin katılımıyla ''şafak vakti'' uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Bursa'da bin polisin katılımıyla 'şafak vakti' uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

AA10 Haziran 2020 Çarşamba 07:01 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 07:03
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde daha önceden belirlenen 20 adrese bin polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.

Adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle de arama yapıldı.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürüyor.

47 ton metil alkol ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.