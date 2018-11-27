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Bursa'da bir ayakkabı mağazası, çıkan yangın nedeniyle hasar gördü

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir ayakkabı mağazası, çıkan yangın nedeniyle hasar gördü.

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Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde 7 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan Kadir Birinci'ye ait ayakkabı mağazasında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin apartmandaki diğer dairelere de sıçrama ihtimali nedeniyle binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Patlamanın kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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