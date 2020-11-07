Bursa'da bir derede erkek cesedi bulundu

DHA 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:56 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:56

Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi Deliçay Deresi'nde meydana geldi. Bölgede gezerken derede suyun içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bu kişiyi dereden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontrollerde ceset üzerinde darp veya açık yara izine rastlanmadı.

Ceset, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.