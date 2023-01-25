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Güncel

Bursa'da bir evde yaşanan patlama maddi hasara yol açtı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gaz sıkışmasından olduğu düşünülen patlamanın yaşandığı bir apartman dairesi, kullanılmaz hale geldi.

AA25 Ocak 2023 Çarşamba 08:11 - Güncelleme:
Bursa'da bir evde yaşanan patlama maddi hasara yol açtı
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Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi 2. Aralık Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede ikamet eden Burcu A. (32) evde gaz kokusu hissedince dışarı çıktı.

Bundan kısa bir süre sonra gaz sıkışmasından olduğu tahmin edilen bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.

Ev sahibi Burcu A. ise olay sonrası büyük bir korku yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan genç kadın evden çıktıktan kısa bir süre sonra patlama sesi duyduğunu belirtti.

Patlama ve yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması sürüyor.

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