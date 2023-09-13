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Bursa'da bir kadının darp edilmesi olayında yeni gelişme

Bursa'da bir kadının darp edilmesiyle ilgili aranan zanlı gözaltına alındı.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
Bursa'da bir kadının darp edilmesi olayında yeni gelişme
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Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde eski erkek arkadaşı İ.Ş'nin darbettiği Sibel K'nin, şikayetçi olması üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli İ.Ş, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Mudanya'daki polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Mudanya ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Sibel K'nin avukatı Semih Altın, yaptığı yazılı açıklamada, şüphelinin tutuklanacağına ve adaletin yerinin bulacağına inandığını bildirdi.

Aksi takdirde müvekkilinin hayati tehlikesinin söz konusu olacağını belirten Altın, "Müvekkilime herhangi bir cismani zarar gelmeden bu durumun engellenmesi büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde müvekkilime zarar gelmesi durumunda uygulanan yaptırımlar müvekkilimi geri getirmeyecektir. Bu sebepten şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Merkez Nilüfer ilçesinde, 11 Eylül'de Sibel K. (33), eski erkek arkadaşı İ.Ş. (49) tarafından darbedilmişti. Burnu kırılan ve darp raporu alan Sibel K. polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.

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