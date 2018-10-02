Bursa'da bölücü terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, S.A.'nın evinde yaptığı aramada cep telefonu, flash bellek ve 9 adet CD ele geçirdi. Gözaltına alınan S.A.'nın aracı muhafaza altına alındı. Ayrıca dolandırıcılık suçundan aranması bulunan S.M.S. de ekipler tarafından yakalandı.