Bursa'da bölücü terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde ikamet eden S.A.'nın terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.
- İHA
Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, S.A.'nın evinde yaptığı aramada cep telefonu, flash bellek ve 9 adet CD ele geçirdi. Gözaltına alınan S.A.'nın aracı muhafaza altına alındı. Ayrıca dolandırıcılık suçundan aranması bulunan S.M.S. de ekipler tarafından yakalandı.
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