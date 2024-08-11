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Güncel

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA11 Ağustos 2024 Pazar 21:30 - Güncelleme:
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Ekiplerin 1 uçak, 3 helikopter, 44 araç ve toplam 132 personelle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Yaklaşık 15 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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