19 Ağustos 2025 Salı
Güncel

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA19 Ağustos 2025 Salı 14:47 - Güncelleme:
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Başköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş alana yayılmaması için ekipler, havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Başköy Mahallesi orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. 92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla müdahale ediliyor."

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

