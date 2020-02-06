Bursa'da cinayet davasının tarafları arasında arbede yaşandı

AA 06.02.2020 14:54 - Güncelleme: 06.02.2020 14:54

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Dokuz (38), maktul Sinan Özkan'ın akrabaları ile tarafların yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşma salonunda, savunmasını yapan Dokuz ile öldürülen Özkan'ın yakınları arasında gerginlik yaşandı. Olay büyüyünce polis ekipleri izleyicileri salon dışına almak istedi.

Maktulün akrabaları polis ekiplerine güçlük çıkarınca ekipler biber gazıyla müdahalede bulundu. İkazlara rağmen direnen grup, biber gazı kullanılarak bina dışına çıkarıldı.

Olayda, Özkan'ın yakınlarından 4 kişi gözaltına alındı.

Duruşma ise tanıkların dinlenilmesinin ardından eksik belgelerin tamamlanması için ertelendi.

- OLAY



Sinan Özkan ile Ömer Dokuz, 12 Temmuz 2019'da Esenevler Mahallesi'ndeki bir kafeteryada karşılaşmış, daha sonra birlikte dışarı çıkan ikili arasında tartışma çıkmıştı. Bu sırada Dokuz tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülen Özkan yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı ise polis ekiplerince cinayetten bir gün sonra yakalanmıştı. Olayda kullanılan silah ise bir evin kümesinde bulunmuştu.

Tutuklanan Özkan hakkında "kasten adam öldürme, hakaret, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.