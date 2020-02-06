İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9876
  • EURO
    6,5914
  • ALTIN
    301.215
  • BIST100
    123494
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da cinayet davasının tarafları arasında arbede yaşandı
Güncel

Bursa'da cinayet davasının tarafları arasında arbede yaşandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde işlenen bir cinayetle ilgili davanın duruşmasında taraflar arasında çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.

AA06.02.2020  14:54 - Güncelleme: 06.02.2020  14:54

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Dokuz (38), maktul Sinan Özkan'ın akrabaları ile tarafların yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşma salonunda, savunmasını yapan Dokuz ile öldürülen Özkan'ın yakınları arasında gerginlik yaşandı. Olay büyüyünce polis ekipleri izleyicileri salon dışına almak istedi.

Maktulün akrabaları polis ekiplerine güçlük çıkarınca ekipler biber gazıyla müdahalede bulundu. İkazlara rağmen direnen grup, biber gazı kullanılarak bina dışına çıkarıldı.

Olayda, Özkan'ın yakınlarından 4 kişi gözaltına alındı.

Duruşma ise tanıkların dinlenilmesinin ardından eksik belgelerin tamamlanması için ertelendi.

- OLAY

Sinan Özkan ile Ömer Dokuz, 12 Temmuz 2019'da Esenevler Mahallesi'ndeki bir kafeteryada karşılaşmış, daha sonra birlikte dışarı çıkan ikili arasında tartışma çıkmıştı. Bu sırada Dokuz tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülen Özkan yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı ise polis ekiplerince cinayetten bir gün sonra yakalanmıştı. Olayda kullanılan silah ise bir evin kümesinde bulunmuştu.

Tutuklanan Özkan hakkında "kasten adam öldürme, hakaret, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Çalınan aracının peşine düşen iş adamının 2 şüpheliden birini öldürdüğü iddiası

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 camiyi ibadete kapattılar
3 camiyi ibadete kapattılar

3 camiyi ibadete kapattılar

TSK, Esed'in varillerini havaya uçurdu
TSK, Esed'in varillerini havaya uçurdu

TSK, Esed'in varillerini havaya uçurdu

Önemli noktaları ele geçirdiler
Önemli noktaları ele geçirdiler

Önemli noktaları ele geçirdiler

Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!
Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!

Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.