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  • Bursa'da dehşet! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 8 yaşındaki çocuğu öldürdü
Güncel

Bursa'da dehşet! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 8 yaşındaki çocuğu öldürdü

Bursa'da ekmek almaktan dönen 8 yaşındaki Zeynep Aslan'a ehliyetsiz sürücü M.K.'nin (17) kullandığı kamyonet çarptı. Küçük kız hayatını kaybetti.

DHA14 Kasım 2020 Cumartesi 09:29 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 09:29
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Kaza, dün Gürsu ilçesi 35’lik Yol’da meydana geldi. Ekmek alıp evine dönen Zeynep Arslan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada, aniden yola çıkan 16 ADL 896 plakalı kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Zeynep, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Zeynep, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaldırımdan koşarak yola inen Zeynep’e kamyonetin çarpması yer alıyor.

GERİDE ALDIĞI EKMEKLER İLE TERLİKLERİ KALDI

Öte yandan kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler görenleri ağlattı.

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