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Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizin yaklaşık 100 metre açıklarında bulunan erkek cesedinin 27 yaşındaki Mehmet Alper'e ait olduğu belirlendi.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 19:15 - Güncelleme:
Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu
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Alınan bilgiye göre, Kumyaka Mahallesi Çanaklıçeşme Koyu kıyısından yaklaşık 100 metre açıkta, hareketsiz bir kişinin olduğuna ilişkin ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi kıyıya çıkardı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cesedin 27 yaşındaki Mehmet Alper'e ait olduğu tespit edildi. Alper'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

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