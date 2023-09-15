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Bursa'da dev şafak operasyonu: 106 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenledi. Özel Harekât ve dron destekli operasyonda aranan 106 kişi gözaltına alındı.

IHA15 Eylül 2023 Cuma 10:35 - Güncelleme:
Bursa'da dev şafak operasyonu: 106 gözaltı
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Bursa'da bin polisin katılımıyla aranan şahıslara düzenlenen dron destekli şafak operasyonu çerçevesinde, aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 106 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde KOM, Narkotik suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin katılımıyla farklı suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan 200 ekip, bin polis, belirlenen 135 adrese şafak operasyonu düzenledi. Yapılan baskınlarda kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 106 şahıs Bursa polisinin başarılı şafak baskını operasyonuyla yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü operasyonları vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik yapıldığını ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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