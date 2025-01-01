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  • Bursa'da diş hekimine saldırı: Çocuklarının gözü önünde bıçakladı
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Bursa'da diş hekimine saldırı: Çocuklarının gözü önünde bıçakladı

Bursa'da 25 yaşında bir anne gittiği diş polikliniğinde dehşet saçtı. Yoğun olduğu için kendisini almayan diş doktoruna, çocuklarının gözü önünde bıçakla saldıran kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

IHA1 Ocak 2025 Çarşamba 19:20 - Güncelleme:
Bursa'da diş hekimine saldırı: Çocuklarının gözü önünde bıçakladı
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Bursa'nın Yıldırm ilçesinde 28 Aralık 2024'te özel bir diş kliniğine 3 çocuğuyla birlikte gelen H.H.Y. (25) adlı kadın, bir süre diş doktoru Hakkı Nail Ö. ile konuştu. Yoğunluk olduğu için alamadığını ifade eden doktoru arkasını döndüğü esnada çantasında taşıdığı bıçakla saldıran kadın, bıçağı Hakkı Nail Ö.'nün omzuna saplayıp çocuklarını da bırakıp kaçtı. Korku dolu anlar yaşayan doktor ve klinikteki meslektaşları, 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı doktoru Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ederken, doktorun omzuna saplanan bıçak ameliyatla alındı.

SALDIRGAN ANNE TUTUKLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bursa'da bir diş hekimi, hastası tarafından bıçaklandı' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; 28 Aralık 2024 günü Bursa'nın Yıldırım ilçesinde şüpheli H.H.Y.'nin kesici alet ile müşteki H.N.Ö.'yü yaraladığı iddia edilen olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınan şüpheli H.H.Y.'nin, 'Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Sağlık Görevlilerine Karşı Silahla Yaralama' suçundan tutuklanarak konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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