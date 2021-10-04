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Bursa'da drift yapan alkollü sürücü kaçmak isterken polis aracına çarptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, drift yapıp polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü ile beraberindeki 3 kişi, otomobil polis aracına ve refüje çarpınca yakalandı.

AA4 Ekim 2021 Pazartesi 07:35 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 07:35
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Görükle Mahallesi'nde 16 AGA 116 plakalı otomobilin ara sokaklarda drift yaparak çevreyi rahatsız ettiği yönünde ihbar aldı.

Bölgeye gelen polis ekiplerinin "dur" ikazlarına uymayan sürücü, aracıyla ara sokaklardan kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekipleri ile otomobil sürücüsü arasında yaklaşık 25 kilometre kovalamaca yaşandı.

Otomobil, Osmangazi ilçesi Oulu Caddesi'nde polis aracına ve refüje çarpınca durduruldu.

Bedirhan K. (26) olduğu belirlenen sürücünün 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bedirhan K. ile araçtaki Alper K, Ramazan D. ve Yasin B, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

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