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Bursa'da dünürler arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, dünürler arasındaki bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

  • AA
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İddiaya göre, Baruthane Mahallesi Yüksel Sokak'ta yaşayan Efkan A. ile eşi Sevinç A. arasında tartışma yaşandı.

Durumu öğrenen Sevinç A'nın ailesi ile Efkan A'nın ailesi arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.

Olayda, Sevinç A'nın yakınlarından Dilshad S, Maksut Z, İsrail Z, Rüstem M. ile Efkan A'nın annesi Nazire A, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklama ve darp sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Dilshad S, Maksut Z. ve İsrail Z. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Rüstem M. ve Nazire A. da Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Maksut Z'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Efkan A, kardeşi Gökhan A. ve babası Mirzat A. ekiplerce polis merkezine götürüldü.

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