Bursa'da eğitimini tamamlayan bin astsubay adayı yemin etti

Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Aynı oyunlarla 40 yıldır devam eden PKK terörüne karşı mücadele süreci, bize bu ülkeyi çok görenlerin tezgahı. Yetmedi, FETÖ'yü başımıza bela edenlerin tezgahı, bize bu ülkeyi çok görenlerin oyunuydu. Yetmedi, '17-25 Aralık, Gezi, Kobani, 15 Temmuz.' dediler. Hepsinden, bu kahraman evlatlarımızın, bu milletin sadık, gözü pek evlatlarının verdiği mücadele ile devletimizi ve milletimizi güçlendirerek çıkmayı başardık. 40 yıldır binlerce ana kuzusunu, vatan evladını şehit eden kahpece, kalleşçe 13-15 yaşındaki çocukları dağlara kaçıran eşkıya güruhu, bugün bu güçlü irade karşısında yok olmaya mahkum olduğunu nihayet anladı."çişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ersoy, Türk milletinin Anadolu coğrafyasını vatan tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz vatanımızı mamur etmek, milletimizi mesut etmek derdi ve sevdasıyla bin yılı aşkın süredir bu toprakları vatan tutma gayreti içinde olduk. Bu coğrafyaya yerleştiğimiz günden bu yana 'Türkiye, Türklere bırakılamayacak kadar büyük ve önemli bir ülkedir.' diyen her kesimden her gücün hedefi haline geldik. Hiçbir dönemde rahat bırakmadılar. Doymak bilmeyen obezler, hırslarına yenik düşerek, hak hukuk tanımadan, çocuk, kadın yaşlı demeden herkesin kanını vampirler gibi içerek bu coğrafyada hiçbir zaman bizi rahat bırakmadılar. Binlerce TIR gönderdikleri silahlarla bu coğrafyanın insanlarının birbirinin kanını akıtmasından medet ummaya devam ettiler."