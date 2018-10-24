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Bursa'da eğitimini tamamlayan bin astsubay adayı yemin etti

Bursa'daki Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında, 2018-2019 eğitim öğretim yılında intibak eğitim safhasını tamamlayan bin astsubay adayı öğrenci ant içti.

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Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını anlatan Ersoy, şöyle konuştu:
 
"Aynı oyunlarla 40 yıldır devam eden PKK terörüne karşı mücadele  süreci, bize bu ülkeyi çok görenlerin tezgahı. Yetmedi, FETÖ'yü başımıza bela  edenlerin tezgahı, bize bu ülkeyi çok görenlerin oyunuydu. Yetmedi, '17-25  Aralık, Gezi, Kobani, 15 Temmuz.' dediler. Hepsinden, bu kahraman evlatlarımızın,  bu milletin sadık, gözü pek evlatlarının verdiği mücadele ile devletimizi ve  milletimizi güçlendirerek çıkmayı başardık. 40 yıldır binlerce ana kuzusunu,  vatan evladını şehit eden kahpece, kalleşçe 13-15 yaşındaki çocukları dağlara  kaçıran eşkıya güruhu, bugün bu güçlü irade karşısında yok olmaya mahkum olduğunu  nihayet anladı."çişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, TOFAŞ Spor Salonu'nda  düzenlenen törende yaptığı konuşmada, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu  dile getirdi. Ersoy, Türk milletinin Anadolu coğrafyasını vatan tuttuğunu  belirterek, şunları kaydetti:
 
"Biz vatanımızı mamur etmek, milletimizi mesut etmek derdi ve  sevdasıyla bin yılı aşkın süredir bu toprakları vatan tutma gayreti içinde olduk.  Bu coğrafyaya yerleştiğimiz günden bu yana 'Türkiye, Türklere bırakılamayacak  kadar büyük ve önemli bir ülkedir.' diyen her kesimden her gücün hedefi haline  geldik. Hiçbir dönemde rahat bırakmadılar. Doymak bilmeyen obezler, hırslarına  yenik düşerek, hak hukuk tanımadan, çocuk, kadın yaşlı demeden herkesin kanını  vampirler gibi içerek bu coğrafyada hiçbir zaman bizi rahat bırakmadılar.  Binlerce TIR gönderdikleri silahlarla bu coğrafyanın insanlarının birbirinin  kanını akıtmasından medet ummaya devam ettiler."

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