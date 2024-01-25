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Bursa'da eğlence mekanına silahlı saldırı

Bursa'da 6.45 isimli eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille gelen saldırganlar eğlence mekanına doğru arka arkaya tetiğe basarken, şans eseri kurşunların sıyırdığı vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

IHA25 Ocak 2024 Perşembe 09:18 - Güncelleme:
Bursa'da eğlence mekanına silahlı saldırı
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Olay, merkez Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bir eğlence mekanında gece 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibi S.D ile aralarında öncesinde husumet bulunan kişiler otomobille eğlence mekanın önüne geldiler. Otomobilin içinden arka arkaya tetiğe basan şüpheliler, olay yerinden hızla kaçarken, 6 kurşunun isabet ettiği camlar parçalandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurşunların sıyırdığı vatandaşlar şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerinde tahkikat başlatan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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