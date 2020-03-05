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Bursa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA05 Mart 2020 Perşembe 16:11 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 16:11

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, ev ve araçlarda 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 2 bin lira ile hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.G. ve T.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. U.B, F.F, T.Ö. ve S.T'nin ise savcılıktaki sorguları sürüyor.

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