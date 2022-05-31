Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olayın ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Canbolat, AA muhabirine, olayda ölü sayısının 2'ye yükseldiğini söyledi.

Haber alınamayan bir kişinin olduğunu anlatan Canbolat, "Fabrikada silolar ve buhar kazanının olduğu bölgede bir patlama oluyor. Ekiplerimizce bu bölgede bir kişinin daha cesedi bulundu. Vefat sayısı 2'ye yükseldi. Haber alınamayan bir çalışan vardı. Bu kişinin o personel olup olmadığını araştırıyoruz. Ekiplerimizin incelemeleri sürüyor." ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gazetecilere, haber alınamayan kişinin hizmet alımıyla çalıştığını kaydetti.