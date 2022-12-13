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Bursa'da feci kaza: 1 ölü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde toplu taşıma aracına ve demir bariyerlere çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

AA13 Aralık 2022 Salı 07:00 - Güncelleme:
Bursa'da feci kaza: 1 ölü
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Musa Soyulgan (19) idaresindeki 16 BT 261 plakalı otomobil, Çiftehavuzlar Mahallesi'nde aynı istikamette seyreden 16 BOD 03 plakalı belediyeye ait toplu taşıma aracına ardından demir bariyerlere çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Soyulgan'ın kullandığı otomobil ikiye bölündü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Soyulgan, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Öte yandan, ikiye bölünen otomobilin ve parçalarının etrafa saçılmasıyla yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

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