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Bursa'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 08:02 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 08:07
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İnegöl ilçesi Kurşunlu mahallesinde 16 ADG 060 plakalı Oğuzhan Sönmez (22) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Karşı yöne geçen otomobil, Onur Gürsoy (37) yönetimindeki 16 S 6195 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, otomobilde bulunan Fatih Akyol (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Sönmez ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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