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Bursa'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, önündeki aracı geçmeye çalışırken fabrika duvarına çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 07:24 - Güncelleme:
Bursa'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
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Örnekköy Mahallesi Göl Yolu mevkisinde Abdullah Cabi (26) yönetimindeki 16 AEM 596 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen 77 DS 515 plakalı otomobili geçmeye çalıştığı sırada yoldan çıkarak fabrikanın duvarına çarptı ve devrildi.

Kazayı gören fabrika çalışanları durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Cabi ve yanındaki A.T'nin (23) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Oğlunun ölüm haberini alıp olay yerine gelen Cabi'nin annesi de uzun süre gözyaşı döktü.

Cabi ve A.T'nin cenazeleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

- KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza, fabrikanın güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Görüntülerde, Cabi'nin kullandığı otomobilin önündeki aracı geçmeye çalışırken yoldan çıktığı ve fabrika duvarına çarptığı görülüyor.

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