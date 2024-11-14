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Bursa'da feci kaza! İşçileri taşıyan kamyon takla attı: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi öldü, kişi yaralandı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 19:40 - Güncelleme:
Bursa'da feci kaza! İşçileri taşıyan kamyon takla attı: Ölü ve yaralılar var
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İlçeye bağlı Çınarlı köyünde zeytin işçilerini taşıyan Emrah Balkancı'nın (24) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ATF 301 plakalı kamyonet takla attı.

İçerisinde 8 kişinin bulunduğu araç refüjdeki incir ağaçlarına çarparak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, işçilerden Gülbeyaz Alak'ın (54) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 7 kişi ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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