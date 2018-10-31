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Bursa'da FETÖ'cü polisin iş adamına bilgi sızdırıldığı iddia edildi

Bursa'da, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma yürütülen bir iş adamına bilgi sızdırdığı öne sürülen polis tutuklandı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı şubede görevli polis memuru M.B’nin, hakkında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen iş adamına bilgi sızdırdığını tespit etti.

Gözaltına alınan polis memuru M.B, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçundan tutuklandı.

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