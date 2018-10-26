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Bursa'da, FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, askeri okullardan ilişikleri kesilen 11 şüpheli, güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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