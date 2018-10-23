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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonunda 12 emniyet mensubu gözaltına alındı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mesleklerinden ihraç edilen 12 emniyet mensubu gözaltına alındı.

  • AA
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "emniyet teşkilatı mahrem imamlar soruşturması" kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, FETÖ/PDY'ye bağlılıkları yönünde deliller bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen 15 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlarından 12'si gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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