Bursa'da fırın ve kasaba gece yarısı molotoflu saldırı

Edinilen bilgiye göre, olay gece saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi.

Başında kar maskesi bulunan 2 kişi, Mehmet Taşkın’a ait ekmek fırınının önüne koşarak geldi. Şüpheli şahıslardan biri önce cama taş attı, kıramayınca elinde bulunan çekiç ile cama defalarca vurdu.

Camda küçük bir delik açan şahsın arkadaşı da elinde bulunan molotof kokteylini yakarak içeriye attı. Ayrıca sokak üzerinde bulunan Emin Keleş isimli şahsa ait kasap dükkanına da saldıran şüpheliler kırdıkları camdan içeriye molotof kokteyli atarak olay yerinden kaçtı. Fırının imalat kısmında çalışan işçiler cam sesini duyup yukarıya çıkınca gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yangını büyümeden söndüren işçiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevredeki kameraları incelemeye alan ekipler kar maskeli 2 şahsın peşine düştü. Öte yandan iki iş yerine yapılan molotoflu saldırı başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.