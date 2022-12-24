Bursa'da gece kulübüne yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor

Gümüştepe Mahallesi Lefkoşe Caddesi'ndeki eğlence mekanına bir otomobilden ateş edilerek taksi şoförü Murat K'nin öldürülmesi ve iki çalışanın yaralanmasıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülüyor.

Azmettirici iki kişiden biri olduğu iddia edilen kadın zanlı G.K'nin (27) adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, Ş.K. (24) ve C.T'nin (24) tutuklanmasının ardından diğer azmettirici A.A'nın yakalanmasına yönelik polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Ayrıca saldırıyla ilgili yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kayıtlarda, gece kulübünün girişindeki holde otururken yolun karşısından açılan ateş sonucu yaralanan 3 kişinin hızla içeri doğru kaçıştığı görülüyor.

Zanlılardan C.T'nin sorgusunda verdiği ifadede, alkollü olan arkadaşları A.A. ve Ş.K. ile araçta bulunduğunu, kendisinin uyukladığı sırada silah seslerini duyduğunu, olaydan bilgisinin olmadığını öne sürdü.

G.K. ise eğlence yerinin sahibi B.K. ile daha önce birlikte yaşadıklarını, ondan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğunu iddia ederek, "Olaydan 10 gün önce B.K. beni darbetmişti ve öldürmeye çalışmıştı, o yüzden şikayetçi olmuştum. A.A'yı başka bir restorandan müşterim olduğu için tanıyorum. A.A'yı azmettirmedim, nerede olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Ş.K. de A.A'nın zorlamasıyla iş yerine ateş ettiği itirafında bulunarak, şunları kaydetti:

"A.A'nın ortağı 1 milyon liramı aldı, dolandırdı. Ortağına ulaşamadım, parayı A.A'nın ödeyeceğini söylediler. Olay günü İzmir'deki ortağının yanına gitmek için A.A. ile arabada dolaşıyorduk. Olay yerine geldiğimizde A.A. bana kavga ettiği şahısların orada olduğunu, oraya sıkmamı, paramı onun ödeyeceğini söyledi. Ben de 5-6 el ateş ettim. Olay yerine doğru ateş ettiğimde bomboş bir yerdi, kimseyi görmedim."

İş yeri sahibi B.K, G.K'den ayrıldıktan sonra A.A'nın kendisine bu kadınla ilgili tehdit içerikli haberler gönderdiğini, saldırının G.K'nin azmettirmesi sonucu A.A. tarafından yapıldığını ileri sürdü.

Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki eğlence mekanına 8 Aralık'ta gece saatlerinde şüphelilerce silahlı saldırıda bulunulmuştu. İş yeri çalışanları Mehmet C. ve Zülküf A. ile taksi şoförü Murat K. ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat K. kurtarılamamıştı. Ekipler, kaçan 3 şüpheliden 2'sini ve G.K'yi gözaltına almıştı. Ş.K. ve C.T. tutuklanmış, G.K. adli kontrol şartıyla salıverilmişti.