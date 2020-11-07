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Bursa'da geniş çaplı narkotik operasyonu: 10 gözaltı

Bursa'da 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

DHA07 Kasım 2020 Cumartesi 14:44 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 14:44
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik dün akşam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan toplam 500 polisin katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırıldı.

Narkotik köpeklerinin de arama yaptığı adreslerde 300 gram metamfetamin, 120 gram bonzai, 90 gram esrar, bir miktar ecstasy hap, bir miktar yeşil reçeteye tabi sentetik ilaç, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 26 mermi, 1 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 20 kartuş ele geçirildi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

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