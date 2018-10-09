Bursa'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6'sı muvazzaf asker 11 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6'sı muvazzaf asker 11 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" soruşturmasında bazı kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bursa ve bazı illerdeki eş zamanlı operasyonda 6'sı muvazzaf asker olmak üzere, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.