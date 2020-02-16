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Bursa'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

IHA16 Şubat 2020 Pazar09:50 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 09:50

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı saatlerinde Bursa Çekirge Meydanı’nda geldi. A.P’nin kullandığı plakalısı öğrenilmeyen otomobil ile F.E. yönetimindeki plakalısı öğrenilmeyen araç, Çekirge Caddesi kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile A.P.’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan C.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralılardan C.P.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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