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Bursa'da iki katlı evde yangın: 1 ölü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında 97 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 07:01 - Güncelleme:
Bursa'da iki katlı evde yangın: 1 ölü
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Mollafenari Mahallesi 14. Menekşe Sokak'ta, iki katlı bir evin üst katında sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevkedildi.

Evin üst katındaki 2 odada etkili olan yangının söndürülmesinin ardından ekipler, burada yaşayan 97 yaşındaki Fintoz Mutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının yeğeni İsmet Mutlu, olayın ardından gazetecilere, gürültü üzerine sokağa çıktıklarında yangını gördüklerini, olayda amcasının eşini kaybettiklerini söyledi.

Kadının cesedi incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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