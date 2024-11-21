İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2024 Perşembe / 20 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4783
  • EURO
    36,278
  • ALTIN
    2957.61
  • BIST100
    9367.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da ilginç manzara! Otobüs su ile doldu, yolcular koltuğa çıktı
Güncel

Bursa'da ilginç manzara! Otobüs su ile doldu, yolcular koltuğa çıktı

Bursa'da dün öğleden sonra başlayan ve zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan lodos, yerini sağanak yağışa bıraktı. Şiddetli yağış sonrası bir belediye otobüsü seyir sırasında suyla dolarken, bazı yolcular ise koltukların üstüne çıkarak sudan korunmaya çalıştı.

DHA21 Kasım 2024 Perşembe 18:49 - Güncelleme:
Bursa'da ilginç manzara! Otobüs su ile doldu, yolcular koltuğa çıktı
ABONE OL

Bursa'da dün öğleden sonra başlayan ve zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan lodos, yerini sağanak yağışa bıraktı. Lodos ile birlikte devam eden sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. Saatte metrekareye 26 kilogram yağış düşerken, cadde ve sokaklar göle döndü.

YOLCULAR KOLTUKLARIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, rögarların taştığı bazı sokaklarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir belediye otobüsüne de seyir sırasında su doldu. Bazı yolcular koltukların üstüne çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YAĞMUR SULARI ŞELALE GİBİ AKTI

Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde ise köprüden taşan yağmur suları, şelaleyi andırdı. Yağmur suları, alt geçitten geçen araçların üzerine yağdı. Sağanağın gece saatlerinde etkisini yitirmesi beklenirken; Meteoroloji yetkilileri, 23 Kasım Cumartesi günü kent merkezinde karla karışık yağmur, Uludağ'da ise kar yağışı beklendiğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.