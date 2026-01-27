İSTANBUL 16°C / 8°C
Güncel

Bursa'da inşaat alanında beton dökümü sırasında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi

Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir fabrika inşaatında beton dökülürken çöken kalıpların altında kalan işçi hayatını kaybetti.

AA27 Ocak 2026 Salı 14:25
Bursa'da inşaat alanında beton dökümü sırasında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi
ABONE OL

Kestel Çataltepe Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında kalıplar çöktü.

Bu sırada işçilerden Aslan Kurşun, kalıplar ve dağılan beton harcının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kurşun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kurşun'un cenazesinin savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna gönderileceği bildirildi.

