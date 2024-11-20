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Bursa'da iplik fabrikasında kimyasal tepkimeden etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasında yaşanan kimyasal tepkime nedeniyle 10'dan fazla işçi tedavi altına alındı.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
Bursa'da iplik fabrikasında kimyasal tepkimeden etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı
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Gölyolu Harmansazı mevkisindeki yün iplik fabrikasının boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle kimyasal tepkime meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Tepkime nedeniyle dumanla kaplanan fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 10'u aşkın işçi, Orhangazi Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fabrikada bugün çalışmaya ara verildiği, ekiplerin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

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