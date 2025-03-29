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Bursa'da izinsiz gösteriler: 19 provokatör tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından Bursa'da yapılan izinsiz gösterilerle ilgili gözaltına alınan 52 şüpheliden 19'u tutuklandı.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 07:51 - Güncelleme:
Bursa'da izinsiz gösteriler: 19 provokatör tutuklandı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yürütülen soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince 52 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başsavcılığımızca söz konusu suçtan 26 şüpheli tutuklama talebi, 26 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe 19 şüpheli hakkında tutuklama, 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği, haklarında tutuklama kararı verilen şüphelilerin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna duyurulur."

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