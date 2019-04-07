Bursa'da jandarmadan huzur uygulaması: 50 gözaltı

Bursa İl Jandarma komutanlığı ekipleri eş zamanlı olarak Bursa'nın ilçelerinde huzur uygulaması ve operasyon gerçekleştirdi. 400 personelle yapılan, narkotik madde arama köpekleri ve zırhlı araçların da kullanıldığı uygulamalarda 4 bin 857 araç sorgulanırken, 56 araç trafikten men edildi. 8 bin 862 kişinin sorgulandığı kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 50 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 25 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 120 ecstasy hap ve çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 12 saat süren uygulama ve operasyonlarda 78 bin 831 lira idari para cezası kesildi.