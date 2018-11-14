Bursa'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi

Mudanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak midye çıkaran 6-7 kişilik grubun, bunları Mesudiye Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde traktör römorkunda sakladığı yönünde ihbar aldı.

Söz konusu adrese giden ekipler, E.D'ye ait olduğu tespit edilen evin bahçesindeki traktör römorkunda, yaklaşık 2 ton kaçak avlanan midye buldu. Muhafaza altına alınan midyeler canlı olduğu için denize dökülürken, E.D'ye, Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan bin 322 lira ceza kesildi.