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Bursa'da kaçak göçmenler yakalandı

Bursa'da düzenlenen operasyonda 9 düzensiz göçmen yakalandı.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 15:58 - Güncelleme:
Bursa'da kaçak göçmenler yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, bazı yabancı uyrukluların İstanbul'dan Bursa'ya ücret karşılığında kiralık araçla taşındığını belirledi.

Bursa-İstanbul kara yolu Ovaakça Mahallesi girişinde durdurulan araçta, yabancı uyruklu sürücü A.H. ile 8 yabancı uyruklunun bulunduğu, bunlardan 4'ünün yaşının küçük olduğu tespit edildi.

Polis, yabancı uyrukluların İstanbul'dan Bursa'ya gelmek için 13 bin lira ücret karşılığında araç sürücüsüyle anlaştığını öğrendi.

Kimliksiz yabancı uyruklular, ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, sürücü A.H. ise gözaltına alındı.

Suçta kullanılan araç ise 60 gün trafikten menedildi.

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